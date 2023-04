SPÖ: Befragung sorgt für Diskussionen bei Mitgliedern

Von 900 Wahlberechtigten in Neutal sind 227 SPÖ-Mitglieder. Das sind mehr als 26 Prozent. Einmal in der Woche halten im Seniorentageszentrum die SPÖ-Pensionisten ihren Stammtisch ab. Sie sprechen sich alle klar für Doskozil aus.

Wunsch nach Einigkeit ist groß

Beim Stammtisch wird viel politisiert. Seit Wochen geht es um die SPÖ Mitgliederbefragung. Viele wünschen sich ein reinigendes Gewitter und dann wieder Einigkeit in der Partei. Man müsse schauen, dass alle gemeinsam wieder zusammen kommen würden. So wie es früher einmal in der Partei gewesen sei. „Damals hat es eine Einigkeit gegeben und ich glaube, dass wir diese Einigkeit jetzt wieder erreichen können“, so Hans Kern.

ORF

Es hänge viel von der Landtagswahl in Salzburg ab, aber man müsse sich einmal einigen, sonst sei die Partei die nächsten Jahre weg, so Johann Wegscheidler. Die Stammtischmitglieder hier wollen alle Hans Peter Doskozil wählen und wünschen sich wieder eine starke SPÖ. Doskozil sei nach Bruno Kreisky der Beste, so Gerlinde Winkler. Doskozil sei in der Politik wichtiger als Rendi-Wagner, so Edith Adamek. Ab Montag bis zum zehnten Mai kann über den Parteivorsitz abgestimmt werden. Die endgültige Entscheidung über die Führung der SPÖ soll ein Sonderparteitag am dritten Juni bringen.