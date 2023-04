„Freiwilliger Grundwehrdienst“ soll Frauenquote erhöhen

Seit 25 Jahren können auch Frauen eine militärische Laufbahn beim Bundesheer einschlagen – mehr dazu in 25 Jahre Frauen beim Bundesheer. Das Interesse ist jedoch überschaubar. Im Burgenland gibt es aktuell nur 31 Soldatinnen, der Soldatinnenanteil liegt damit bei nur drei Prozent, Ziel sind jedoch zehn Prozent.

Erstes Einrücken im Juli geplant

Der freiwillige Grundwehrdienst für Frauen soll helfen, dieses Ziel zu erreichen und generell den Personalstand zu heben. „Wenn eine Arme funktionieren soll, die Einsatzbereitschaft und die Ausbildungsqualität sichergestellt werden soll, dann braucht man das richtige Personal und es ist egal, ob das Soldatinnen oder Soldaten sind“, so der burgenländische Militärkommandant, Gernot Gasser.

ORF/Ganster

34 Interessentinnen gibt es österreichweit bereits, vier davon aus dem Burgenland. Die ersten sollen im Juli einrücken. Weitere Einrückungstermine sind Oktober und Dezember. Die Stellung startet im Mai. Die Frauen, die sich für einen freiwiligen Grundwehrdienst entscheiden, verdienen 1.251 Euro brutto pro Monat.

Grundwehrdienst Basis für Karriere beim Heer

Der Grundwehrdienst sei eine große Chance, Frauen für das Bundesheer zu begeistern und auch zu binden, das zeige sich auch bei den Männern. „40 Prozent des Kadernachwuchses bei den Männern entscheiden sich während des Grundwehrdienstes in eine Kaderlaufbahn einzusteigen“, so Karl Schifflhuber vom Heerespersonalamt.

ORF

Ähnliches erhofft man sich nun auch bei den Frauen und betont dabei die gleichen Chancen und die gleiche Bezahlung wie bei Männern. Nächste Möglichkeit den Grundwehrdienst für Frauen zu bewerben, bietet sich am Donnerstag dem 27. April beim „Girls’ Day“ in der Martin-Kaserne in Eisenstadt.