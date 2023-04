Schnuppertag am Bau

Die Jugendlichen aus den Bezirken Neusiedl am See und Bruck an der Leitha (Niederösterreich) konnten am Schnuppertag bei den verschiedenen Stationen auch selbst Hand anlegen und zum Beispiel mauern, vermessen oder pflastern. PORR-Lehrlinge erklärten ihren potenziellen Kolleginnen und Kollegen der Zukunft die Stationen. Diese könnten das ja am besten erläutern, meinte PORR-Niederlassungsleiter Klaus Tremmel.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

PORR will Frauenquote anheben

Der Eisenstädter Christopher Artner-Ratz ist im vierten Lehrjahr. Er stellte auf seiner Station den Hochbaubereich vor und entdeckte auch schon potenzielle zukünftige Lehrlinge. Es seien schon ein paar dabei gewesen, zwei Mädchen hätten sich bis jetzt am besten angestellt. Man suche auch weibliche Lehrlinge, so Artner-Ratz. Die Frauenquote liegt bei der PORR momentan bei 5,2 Prozent – und soll ausgebaut werden.

Schnuppertag bei PORR Die Lehre auf dem Bau gilt als gut bezahlt. Beim Schnuppertag beim Baukonzern PORR in Parndorf waren am Freitag 350 Schülerinnen und Schüler zu Gast, um in die verschiedenen Lehrberufe reinzuschnuppern.

Man wolle Lust darauf machen und zeigen, dass diese Lehrberufe cool seien, sagte Lehrlingsbeauftragte Petra Karacs. Egal ob Mann oder Frau – wer gern im Freien und in einem Team arbeite, sei angesprochen. So eine Baustelle sei wie ein Orchester, erklärte Karacs. Es sei wahrscheinlich schon so, dass eher Männer am Bau arbeiten würden, sagte die Hainburger Schülerin Alexandra Lohowa. Aber es sei wichtig, dass auch Mädchen solche Arbeiten machen. Der Baukonzern PORR beschäftigt derzeit 36 Lehrlinge im Burgenland.