Sport

Marathon-Premiere bei Jubiläumsauflage

Am Sonntag kommt es zur Jubiläumsauflage des größten Sportevents in Österreich: Mehr als 35.000 Läuferinnen und Läufer gehen beim 40. Vienna City Marathon an den Start – darunter auch einige Hobbysportler aus dem Burgenland: Zwei junge Eisenstädter treten erstmals an.