81-Jährige von falschen Polizisten betrogen

Die falschen Polizisten hielten sich an eine bewährte Masche. Sie riefen die 81-Jährige an und sagten, dass der Sohn der Eisenstädterin einen Unfall verursacht hätte und eine Geldkaution hinterlegen müsse, um nicht in Haft zu müssen.

Die Frau ging zur Bank, hob das Geld ab und übergab es am Mittwochnachmittag einer vermeintlichen „Frau Braun“, die ihr zuvor im Telefongespräch mit den falschen Polizisten angekündigt worden war. Der Betrug flog erst auf, als die Frau ihren Sohn anrief. Das Landeskriminalamt Burgenland ermittelt.