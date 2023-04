Politik hautnah: Schulklassen im Hohen Haus

Wie sieht ein Arbeitstag von Abgeordneten aus? Wie bringt man ein Gesetz zustande – und welche Rolle haben die Abgeordneten eigentlich dabei? Fragen wie diese können sich Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland beim sogenannten Jugendparlament in Wien beantworten lassen. Es geht darum, Politik greifbarer zu machen, für Menschen, die ins Wahlalter kommen.

ORF/Vera Ulber-Kassanits

„Schule und Digitalisierung“ als Thema

Wie im realen Parlamentsalltag werden von den Schulklassen Klubs gebildet, Gesetzesentwürfe beraten und in einem Plenum diskutiert und abgestimmt. Diskutiert wird das Thema „Schule und Digitalisierung“. Hilfe bekommen die Jugendlichen von Abgeordneten zum Nationalrat und Mitarbeitern des Parlaments.

ORF/Alexandra Strobl

Erstmals seit der Sanierung des Parlamentsgebäudes werden die Jungwählerinnen und Jungwähler wieder in das Hohe Haus am Wiener Ring eingeladen und können so die neu renovierten Räumlichkeiten kennenlernen – mehr dazu in Saniertes Parlament wieder „Herz der Demokratie“.