Dorner startet Infotour zur Baulandinitiative

Es gehe darum, offene Fragen zu beantworten, aufzuklären und auch der Verunsicherung, die von manchen Parteien geschürt werde, entgegenzutreten, so Dorner in einer Aussendung. „Fast 40 Prozent des Baulands wird in Burgenland aktuell nicht genutzt. Wenn wir jetzt nicht handeln und gegensteuern, käme das viel teurer – und zwar zulasten vieler Gemeinden und der Allgemeinheit. Und wer hier aus parteipolitischen Gründen blockiert, verbaut vielen jungen Familien die Zukunft“, so Dorner.

Abgabe für Bauland

Bauland soll im Burgenland günstiger werden. Deshalb wurden die Preise, zu denen Gemeinden ihre Grundstücke verkaufen können, per Verordnung gedeckelt. Ab Mitte des Jahres müssen Bauplatzbesitzer, die ihr Bauland brach liegen lassen und als Anlage- oder Spekulationsobjekt sehen, eine Abgabe leisten. Es gibt Ausnahmen – mehr dazu in Bauland: Preisdeckel und Abgabe beschlossen. Die ÖVP ist gegen die Abgabe und hat eine Kampagne gestartet – mehr dazu in ÖVP will 2023 gegen Baulandabgabe kämpfen.

Dorner will bei seiner Infotour alle Unsicherheiten ausräumen. Die Tour startet am Montag, dem 27. Februar im Bezirk Neusiedl am See und endet Mitte März im Bezirk Jennersdorf. Hier finden Sie alle Termine im Detail: Infotour durch alle Bezirke (Homepage des Landes)