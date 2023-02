Chronik

Autoeinbrecher-Trio gefasst

Am Samstag sind in Neusiedl am See drei mutmaßliche Autoeinbrecher festgenommen worden. Das Trio war dabei beobachtet worden, wie es auf einem Supermarkt-Parkplatz mit einem „Jammer“ das Signal einer Funkfernbedienung störte, um dann ins Auto einsteigen zu können.