Sprachliche Vielfalt im Burgenland

Seit Jahrhunderten leben auf dem heutigen Gebiet des Burgenlandes unterschiedliche Volksgruppen. Neben der deutschsprachigen Bevölkerung haben sich die kroatische, die ungarische und die Roma-Volksgruppe erhalten – jeweils mit ihrer eigenen Sprache und Kultur. Ihre Rechte sind gesetzlich geregelt.

Wie viele Volksgruppenangehörige im Burgenland?

Offizielle Zahlen gab es zuletzt bei der Volkszählung im Jahr 2001. Damals gaben 5,9 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer Burgenlandkroatisch als ihre Umgangssprache an, 2,4 Prozent nannten Ungarisch und 0,1 Prozent Burgenland-Romani, die Sprache der Roma.

Lebendige Sprachen

Die Volksgruppensprachen sind lebendige Sprachen, sie werden auch in Kindergärten und Schulen gesprochen. Österreichweit einzigartig ist das zweisprachige Gymnasium in Oberwart. Auch der ORF sendet in den Sprachen der Volksgruppen. Die Volksgruppenredaktion im Landesstudio Burgenland produziert Hörfunk und Fernsendungen, Podcasts und Internetseiten in den jeweiligen Volksgruppensprachen.

ÖVP: Erhalt der Volksgruppensprachen oberstes Gebot

Die sprachliche und kulturelle Vielfalt im Burgenland sei nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine Chance für viele junge Menschen, so ÖVP-Volksgruppensprecher Patrik Fazekas. Gerade in einem gemeinsamen Europa der Sprachenvielfalt bedeute jede Sprachkenntnis bildungsmäßige und berufliche Chancen im Ausland. „Jeder Euro, der in die Mehrsprachigkeit investiert wird, ist ein Gewinn“, so Fazekas.