Historischer Triple-Sieg für Strohmayer-Dangl

Niklas Strohmayer-Dangl gewann bei dieser Staatsmeisterschaft gleich drei Meistertitel. Als erster Athlet schaffte er bei Staatsmeisterschaften den Sieg über 200, 400 und 800 Meter. Am Sonntag gewann der Neufelder den 400 Meter Bewerb in 47,84 Sekunden. Das bedeutet persönliche Bestzeit und burgenländischen Landesrekord.

„Es waren tolle Einzelleistungen, die dann zum historischen Triple-Sieg geführt haben. Es freut mich irrsinnig, dass das so aufgegangen ist, wie ich mir vorgenommen habe“, so der Athlet im Interview mit ORF Burgenland-Sportreporter Michael Guttmann.

ORF

Pallitsch ergattert weiteren Titel

Einen weiteren Titel gab es am Sonntag durch Raphael Pallitsch. Der Oggauer wurde über 1500 Meter seiner Favoritenrolle gerecht und gewann in mit der Zeit von 3.43,40. „Für mich war das sicher ein Pflichtsieg nach der hervorragenden Hallensaison. Ich habe super Wettkämpfe im Vorfeld gehabt, war der Favorit. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin sehr zufrieden“, so Pallitsch.

Erfolgreichste Hallen-Staatsmeisterschaften für das Burgenland

Die fünfte Goldene ging an Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland. Sie gewann schon am Samstag den Bewerb über 800 Meter. Dazu kommen bei diesen Titelkämpfen noch zwei Bronzemedaillen durch Caroline Bredlinger über 400 Meter und Marie Glaser über 1500 Meter. Die Hallen-Staatsmeisterschaften gehen damit als die erfolgreichsten für das Burgenland in den vergangenen 50 Jahren für das Burgenland ein.