NFL-Export Raimann zieht zufriedene Bilanz

Das NFL-Abenteuer des jungen Steinbrunners hat damit begonnen, dass ihn die Indianapolis Colts im Draft in ihr Team geholt haben – mehr dazu in Raimann gelingt Sprung in Colts-Kader. Der Draft ist eine Veranstaltung, bei der die Teams der Liga Rechte an verfügbaren Amateur- und Jugendspielern erwerben können. Nach etwas Anlaufzeit in der Saison wurde er zum Colts-Stammspieler, für insgesamt 13 Partien. Eine positive Überraschung.

Schwierige, aber lehrreiche Saison

„Es bedeutet einfach so viel mehr in der NFL ein gutes Spiel zu haben. Es ist ein Wahnsinnsgefühl, wirklich auch mit diesen Gegnern mitzuhalten und alles für die Teammitglieder auf dem Feld zu lassen. Das ist einfach riesig und dann auch das Feedback von der Community zu bekommen ist ein Wahnsinnsgefühl“, so Raimann.

Für Raimanns Team, die Indianapolis Colts, lief es dann aber schlecht. Es gelangen insgesamt nur vier Siege in siebzehn Spielen. Raimann und seine Kollegen in der Position der Offense Line wurden auch hart kritisiert. „Wenn sich die schlechten Spiele dann anhäufen und sich dann in eine schlechte Saison verwandeln, dann kann das ganz schnell in sehr vielen negativen Sachen Auswirkungen haben. Es werden zum Beispiel Coaches gefeuert“, sagte Raimann.

Können muss täglich unter Beweis gestellt werden

Deshalb ging Indianapolis mit dem neuen Headcoach Shane Steichen ins nächste Jahr. Bernhard Raimann musste und muss sich unter dem neuen Chef auch neu beweisen. Doch das zählt in der NFL sowieso zum Alltagsgeschäft. „Es geht dann natürlich auch gleich weiter. Und dann muss man Woche für Woche auch versuchen besser zu werden und Fehler auszubessern, um dann eben weiter die Chance zu bekommen, das genießen zu können“, so Raimann.

Extrawurstsemmeln mit Gurkerl

Derzeit genießt Bernhard Raimann die Football-Auszeit. Erstmals nach drei Jahren hat er Österreich besucht, seine Eltern und sein Ex-Team, die Vienna Vikings. „Mein Papa hat mich abgeholt und dann haben wir uns ein paar Extrawurst-Semmeln mit Gurkerln geholt. Wenn man sie dann für ein paar Jahre nicht hat, dann vermisst man sie“, so Raimann. Der Football-Spieler Bernhard Raimann träumt natürlich auch vom Sieg in der Superbowl. Das Training für das große Ziel beginnt bereits wieder im Frühjahr.