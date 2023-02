Gunners können Spitzenposition festigen

Die Oberwart Gunners setzten sich beim UBSC Graz 77:72 durch. Ein starkes Schlussviertel brachte letztlich die Entscheidung zugunsten der Oberwarter. Eine Überraschung war der beste Werfer bei den Gunners – Youngster Florian Köppel kam auf insgesamt 19 Punkte. Oberwart beendete den Grunddurchgang auf Platz drei hinter Titelverteidiger BC Vienna und den Gmunden Swans – mehr dazu in Klosterneuburg sichert sich Top-Sechs-Platz.

Deutliche Niederlage für Eisenstädter

Für die Dragonz Eisenstadt setzte es am Samstag hingegen eine herbe Niederlage. Eisenstadt verlor in Gmunden mit 48:101. Die Dragonz bilanzierten mit fünf Siegen aus 22 Partien und liegen auf dem 11. und damit vorletzten Platz. Während Oberwart als Team in den Top-Sechs schon fix in den Playoffs steht, spielt Eisenstadt in der Qualifikationsrunde, wo es noch um zwei Playoff-Plätze geht.

Güssing kann auswärts punkten

In der zweiten Liga feierten die Blackbirds aus Güssing einen 65:51 Auswärtssieg bei Vienna United. Güssing liegt an der Spitze der Gruppe Ost in Liga zwei. Mattersburg gastiert am Sonntag in Oberösterreich bei den Upper Austrian Ballers.