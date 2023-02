Kunstverein zeigt große Gefühle

Bei der Ausstellung „Angst“ sind Bilder, Masken, Wandmalereien und bedruckten Vorhänge zu sehen. Sie stammen von neun sehr unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Mit der Thematik des Krieges befasst sich die Ukrainerin Kateryna Lysovenko, die vor kurzem nach Österreich gezogen ist. Mit starken Angstgefühlen setzte sich auch der Künstler Michael Vonbank in seinen Werken auseinander. Michaela Putz aus Markt Allhau beschäftigt die Angst als Wahrnehmungsfilter und Edith Payer, die in Redlschlag arbeitet, zeigt Masken, die vom indigenen Volk der Hopi inspiriert sind.

Aufwühlende Themen

„Eine ukrainische Künstlerin hat einen anderen Background als jemand, der im Burgenland lebt oder in Wien auf der Akademie unterrichtet. Aber, dass sie alle doch zugänglich sind und dieselben Themen mitunter auch bearbeiten, ist etwas, was ich toll finden“, so Ausstellungs-Kurator Vitus Weh. Die Ausstellung wolle ein paar Strategien zeigen, wie man damit umgehen kann. Die anderen Themen, die dieses Jahr behandelt werden, sind Intimität, Besessenheit und Ekel, so Weh. Auch das seien Themen, die aufwühlen.

Der Kunstverein Eisenstadt wurde im Sommer 2018 gegründet. Im historischen Gebäude in der Joseph-Haydn-Gasse 1 will der Verein seinen Mitgliedern und neuem Publikum zeitgenössische Kunst näher bringen. Zu den Ausstellungen gibt es Begleitprogramme – im Mai etwa ein Gespräch mit Psychiatern und Philosophen zum Thema „Angst und Scham“.