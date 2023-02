Religion

Bischof Zsifkovics fällt bis Ostern aus

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics muss sich voraussichtlich bis Ostern in medizinische Behandlung begeben. Bei ihm sei ein Knochenmarködem am rechten Kniegelenk diagnostiziert worden, teilte das Medienbüro der Diözese am Freitag mit.