Therapie für selbstbestimmtes Leben im Alter

In den Stationen für Akutgeriatrie und Remobilisation in Kittsee und Güssing werden Betroffene drei Wochen lang stationär physiotherapeutisch betreut, um nach Operationen oder schweren Krankheiten den Alltag zu Hause wieder meistern zu können. Die leitende Physiotherapeutin im Krankenhaus Güssing, Carina Guger und ihr Team betreuen vor allem Menschen ab 65 Jahren. Das könnten operierte Patienten aus dem chirurgischen Bereich sein, aber auch solche, die eine orthopädische Operation – etwa das Einsetzen eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenks – hinter sich hätten, so Guger. In einigen Fällen kämen auch Patienten mit neurologischen Themen.

Mehr Selbstvertrauen in eigene Fähigkeiten bekommen

In Einzeltherapien wird auf die Bedürfnisse jeder Patientin und jedes Patienten eingegangen. Es werden auch Gruppentherapien und psychologische Betreuung angeboten. Die Patientinnen und Patienten sollen durch die Therapie wieder mehr Sicherheit in der Mobilität und bei der Körperpflege bekommen, sowie das Selbstvertrauen, dass sie es auch zu Hause schaffen, erklärte die Pflegeleiterin des Krankenhauses Güssing, Sandra Siegel.

Güssing baut Bettenkontingent weiter aus

Die Patientinnen und Patienten bekommen Trainingspläne für daheim. Mobilere Menschen können auch die Tagesklinik besuchen. Im Krankenhaus Kittsee gibt es in der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation 24 stationäre Betten und vier ambulante Behandlungsplätze. Im Krankenhaus Güssing sind es derzeit acht stationäre Betten und vier ambulante Behandlungsplätze. Das Kontingent in Güssing soll ab Sommer auf 24 stationäre Betten aufgestockt werden.