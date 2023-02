Mattersburger Innenstadt wird erneut zur Großbaustelle

Um künftige Gebrechen zu vermeiden saniert der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland die bestehende Wasserleitung. Im Detail betrifft das die Michael Koch-Straße, die Judengasse und die Wienerstraße.

Fünf Bauabschnitte:

Die Sanierungsarbeiten beginnen Ende Februar bei der Michael Koch-Straße, werden dann weiter bei der Judengasse und der Wienerstraße fortgeführt. Im vierten und im fünften Bauabschnitt folgt dann erneut ein Teil der Michael Koch-Straße. Durch die Bauarbeiten wird es in den jeweiligen Bauabschnitten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen der erforderlichen Verkehrsregelungen ist in dieser Zeit in der Hirtengasse ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten.