Neuen Reisepass rechtzeitig beantragen

Sobald man aus Österreich ausreist, braucht man ein gültiges Reisedokument, auch wenn es keine Grenzkontrollen gibt. Ob ein Personalausweis ausreicht oder man einen Reisepass braucht, ist abhängig davon, in welches Land man reist. Da die Pässe nur jeweils für zehn Jahre gültig sind, müssen sie immer wieder erneuert werden. Daran denken viele aber erst kurz vor dem Urlaub und das führt dann zu längeren Wartezeiten bei den Passservicestellen in den Bezirkshauptmannschaften.

Termin online buchbar

Die Servicestellen bieten mittlerweile auch die Möglichkeit, online einen Termin für die Beantragung des Reisepasses zu vereinbaren. Auf der entsprechenden Internetseite sind alle mitzubringenden Dokumente aufgelistet und gebuchte Termine können jederzeit geändert oder storniert werden. Hergestellt werden die Reisepässe dann in der Österreichischen Staatsdruckerei. Die Ausstellung selbst dauert in der Regel fünf Arbeitstage. Zugestellt werden die Pässe dann von der Post per RsB-Schreiben.