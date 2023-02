Chronik

Suche nach Brandursache in Eltendorf

Bis in die späten Abendstunden haben am Mittwoch die Löscharbeiten in Folge des Brandes eines Wohnhauses in Eltendorf (Bezirk Güssing) angedauert. Das Dach des Hauses musste entfernt werden, das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar.