Burgenland-Trio debütiert am Opernball

Eigentlich wollte das Trio bereits im Vorjahr beim Opernball eintanzen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und des hohen Infektionsgeschehens musste der Traditionsball 2022 aber bekanntlich abgesagt werden – mehr dazu in Wiener Opernball abgesagt. Heuer haben die drei endlich die Chance, ihr Debüt nachzuholen. Entsprechend groß ist die Aufregung. Am Mittwochabend fand die Generalprobe statt.

Aufregung nähert sich dem Höhepunkt

„Jetzt nachdem wir das ein bisschen durchgetanzt haben, ist mein Aufregungslevel schon bei einer soliden Sieben. Wenn man in diesem großen Saal schon einmal getanzt hat, wird man schon ein bisschen mehr nervös. Es ist ein sehr schönes Erlebnis und ich freue mich jetzt auf den einen wirklichen Durchlauf“, so Maria Gamauf aus Schreibersdorf.

Die 24-Jährige ist, wie auch die beiden anderen Burgenländer, über ihren Tanzverein zum Opernball gekommen. Alle drei sind Mitglieder beim UTSC Fire Wiener Neustadt. Für ihren Tanzpartner, Lukas König aus Steinbrunn, geht mit dem Eröffnungstanz ein kleiner Traum in Erfüllung. „Man hat den Opernball im Fernsehen immer wieder gesehen und sich gedacht, dass das schon schön ist. Dazu gekommen sind wir eben über den Tanzverein und als wir dann angemeldet waren, war ich Feuer und Flamme und habe mir gedacht, dass ich das machen muss“, so der 25-Jährige.

Stolpersteine im Tanzprogramm

Je näher es Richtung Ball geht, desto mehr steigt auch der Adrenalinspiegel, denn Stolpersteine gebe es beim Tanzprogramm doch einige, so der Steinbrunner. „Wenn man beim Wiege-Wiege-Wechsel-Schritt in die falsche Richtung geht, dann fällt das auf jeden Fall auf. Da muss man aufpassen. Eine Stelle, wo man auch aufpassen muss, ist der Moment, wenn wir einen Zebrastreifen machen. Dabei wechseln die Herren und die Damen die Reihe und dabei kann es auch zu Kollisionen kommen – was wir nicht hoffen“, so König.

Keine Promi-Jagd am Abend

Auch die 20-jährige Anna Richter aus Mattersburg debütiert mit ihrem Tanzpartner am Opernball. „Ich hoffe doch, dass das Publikum wohlwollend ist. Letztlich ist es aber die Menge an Leuten, die dann den Druck auslöst – in jeder Ecke sitzt jemand und jeder sieht dich. Da kommt schon ein bisschen Stress zusammen“, so die 20-Jährige.

Auf Promi-Jagd, wie so manch anderer Opernballgast, möchten die drei Debütanten aus dem Burgenland am Donnerstagabend nicht gehen. „Wir wollen einfach den Ball genießen. Ich freue mich auf die Bekannten, die ich hier habe und mit denen ich hier bin“, sagte Richter.