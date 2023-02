Pallitsch schafft Platz drei in Belgrad

Zwei Bestzeiten und eine Podestplatz – das ist die Ausbeute der burgenländischen Leichtathletik-Asse bei dem Meeting in Belgrad. International beachtenswert ist vor allem der dritte Platz von Raphael Pallitsch über 1.500 Meter. Pallitsch zeigte sich nach dem Rennen hochzufrieden.

„Wie aus dem Bilderbuch“

„Man hat es gesehen. Es war sicher ein langer und harter Kampf für mich, aber das Ergebnis ist einfach top – beim B-Meeting jetzt, mit 3,41 in Summe Dritter zu werden. Es war einfach ein schweres Rennen. Die Form ist vielleicht nicht so top wie vor zehn Tagen, das hat man vielleicht auch gesehen, aber das macht nichts. Das sind ganz wertvolle Punkte. Die Hallensaison ist für mich persönlich wie aus dem Bilerbuch“, so Pallitsch.

Burgenländischer Rekord und persönliche Bestzeit

Über 400 Meter der Herren wurde Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik-Akademie Siebenter mit neuem buregenländischen Rekord in 48,67 Sekunden. Bei den Frauen über 800 Meter verbesserte Caroline Bredlinger ihre Bestzeit um 25 Hunderstel Sekunden und belegt Platz 7 mit einer Zeit von 2,05,30 Minuten.