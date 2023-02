Wohnhausbrand in Eltendorf

Das Feuer brach gegen 14.30 im Bereich des Dachstuhls des Zwei-Familien-Wohnhauses aus. Nach und nach wurden immer mehr Wehren zum Löscheinsatz nachalarmiert, schildert Udo Boandl von der Feuerwehr Eltendorf: „Es brennt die Photovoltaikanlage, wo anscheinend ein Akku verbaut ist. Es ist die Feuerwehr Jennersdorf mit der Drehleiter da, wir haben aus der ganzen Umgebung Atemschutzträger zusammengeholt, weil wir mittels Innenangriff den Dachstuhl freilegen wollen, damit wir so schnell wie möglich und mit so wenig Schaden wie möglich den Brand löschen können.“

Harald Gaal ließ dem ORF Burgenland ein Video zukommen.

Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Personen sind keine gefährdet, die konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wohnen zwei Familien in dem Haus“, sagte Boandl. Nachbargebäude sind vom einem Übergreifen des Feuers nicht bedroht. Der Feuerwehreinsatz werde voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern, meint Boandl. Eine Person wurde allerdings mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.