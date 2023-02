Politik

Bundesrat: Burgenland-Vorsitz startet mit Doskozil-Erklärung

Am Donnerstag tritt die Länderkammer in Wien zu ihrer ersten Sitzung unter dem Vorsitz von Bundesratspräsident Günter Kovacs in Wien zusammen. Weil das Burgenland auch den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz inne hat, wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) eine Erklärung abgeben.