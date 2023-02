Burgenland-SPÖ kritisiert Kocher

„Mütter und Frauen mit Betreuungspflichten“ seien tabu, stellte Kocher am Mittwoch fest. Für Kochers Vorschlag hagelte es Kritik – mehr dazu in news.ORF.at.

Grundsätzlich will Kocher aber, dass wieder mehr Menschen in Vollzeitbeschäftigung arbeiten und schlägt vor, steuerbezogene Sozialleistungen für Teilzeitbeschäftigte zu überdenken.

Teilzeitquote im Burgenland höher als im Österreichschnitt

In Österreich – und auch im Burgenland – arbeiten vor alle Frauen in Teilzeitbeschäftigung. Laut Statistik Austria ist fast jede zweite Frau in Österreich teilzeitbeschäftigt. Ähnlich die Situation im Burgenland. Die Teilzeitquote lag im Jahr 2021 bei Männern bei 8,7 Prozent, bei Frauen bei 49,8 Prozent – damit ist die Teilzeitquote bei Frauen im Burgenland etwas höher als jene in ganz Österreich.

Teilzeit wegen Kinderbetreuung

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist die Teilzeitquote in den vergangenen Jahren im Burgenland angestiegen, bei Frauen jedoch deutlich stärker. Studien zeigen: der häufigste Grund für die Entscheidung Teilzeit zu arbeiten, ist die Kinderbetreuung.

Kritik von SPÖ

Kritik zu den Aussagen von Arbeitsminister Kocher kommt von der SPÖ. Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann sprach von einer „sozialen Bankrotterklärung“, Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf nannte die Aussagen „frauenfeindlich“.