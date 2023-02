Verbrenner-Aus ab 2035 erhitzt Gemüter

Für Stefan Kneisz, dem KFZ-Branchenvertreter im Burgenland, bleiben nach dem Verbot am Dienstag zahlreiche Fragen offen. Wo soll der Strom für all die Elektroautos herkommen und was passiert mit den rund 150 Millionen Diesel- und Benzinfahrzeugen, die in der gesamten EU noch im Umlauf sind? Das sind nur zwei der zahlreichen kritischen Anmerkungen von Kritikerinnen und Kritikern.

Preise für Elektroautos vorerst weiter hoch

Durch die Entscheidung des EU-Parlaments ab 2035 die Neuzulassung von Verbrennermotoren zu verbieten, würde ein weiteres Problem auf die ohnehin gebeutelte Autobranche zukommen, so Kneisz. „Bei den Elektrofahrzeugen müssen die Preise hinunter, sonst wird das nicht funktionieren. Man darf die alten Antriebe nicht verteufeln. Dann fallen die Entwicklung und die Forschung weg. Und nur die Elektromobilität wird das Kraut nicht fett machen. Denn wo kommt der Strom her und ist er dann auch clean?“, so Kneisz.

Weniger Autos verkauft

Insgesamt sind im vergangenen Jahr österreichweit rund 100.000 Autos weniger verkauft worden. Das bedeutet einen Rückgang von zehn Prozent innerhalb eines Jahres. Im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie ist der Verkauf von Neuwagen sogar um fast 30 Prozent eingebrochen. Für Roman Fürst, einem Autohändler in Oberwart, zeigen sich bereits die Auswirkungen der seit Oktober geltenden CO2-Steuer.

Trend hin zu kleineren Autos

Der Trend gehe eindeutig in Richtung kleinere Autos, so Fürst. Es komme zum Downsizing. „Wer früher ein größeres Mittelklasseauto gefahren ist, fährt nun ein kleineres. Bei den Antrieben ist es meisten jetzt schon so, dass es ein Hybrid oder ein Plug-in-Hybrid ist und der Diesel ein bisschen weniger wird“, sagte Fürst.

2022 wurden im Burgenland erstmals mehr Elektrofahrzeuge zugelassen, als Dieselfahrzeuge. Das führt die KFZ-Branche im Burgenland aber auf die Förderpolitik des Landes zurück.