Aufregung um Postamtschließung

Die Filiale in Stegersbach ist eine von ohnehin nur zwei Postämtern im Bezirk Güssing. Sie wird nun zugesperrt und durch einen Postpartner ersetzt. In der Gemeinde mit rund 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern stößt dieser Schritt auf Kritik und Unverständnis.

Reaktionen zur Schließung der Filiale

„Nahtloser Übergang geplant“

Das Postamt sei nicht wirtschaftlich, nicht kostendeckend zu führen, heißt es vonseiten der Post. Die einzige Mitarbeiterin wird als sogenannte Springerin einem anderen Postamt im Südburgenland zugeteilt. Geschlossen wird erst, wenn ein Postpartner gefunden ist, betont der Bürgermeister. Er habe vor Weihnachten von der geplanten Schließung erfahren und sei natürlich nicht erfreut. Gleichzeitig sei man aber bereits in Abstimmung mit der Post, um einen nahtlosen Übergang von der Filiale zu einem Postpartner gewährleisten zu können, so Bürgermeister Jürgen Dolesch (SPÖ).

„Weitere Schließungen nicht ausgeschlossen“

Acht Interessenten für die Postpartnerstelle haben sich gemeldet, drei sind in der engeren Auswahl, so die Post. Ein Postpartner könne den Betrieb im Vergleich zu einer Postfiliale wirtschaftlich führen, da die Postpartner ein anderes Kerngeschäft hätten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter somit jene Zeit produktiv nützen könnten, in der keine Postkunden im Geschäft seien, so Alois Mondschein, Leiter des Postpartnermanagments.

Im Burgenland gibt es derzeit 84 Postpartner und noch 13 Postämter. Dass noch weitere Filialen geschlossen werden, sei möglich, heißt es von Seiten der Post. Die Ämter würden ständig auf Wirtschaftlichkeit geprüft.

Dunst: „Postpartner kein gleichwertiger Ersatz“

Ein Postpartner sei kein gleichwertiger Ersatz für eine Postfiliale, so die Reaktion von Landtagspräsidentin Verena Dunst(SPÖ) auf die Schließung der Postfiliale. Ein Partner müsse beispielsweise nicht den ganzen Tag über geöffnet sein, das hinterlasse gerade in einem Tourismusort bei Besucherinnen und Besuchern, die im Urlaub Bankgeschäfte erledigen wollen oder eine Postkarte aufgeben möchten, keinen guten Eindruck, wenn sie dann vor verschlossenen Türen stehen würden, so Dunst.