Historiker: Rechtsextreme Gefahr nimmt zu

Die Gefahr des Rechtsextremismus werde laufend größer, allerdings nicht in Form der Wiederbetätigung, sondern viel mehr durch Gruppierung wie zum Beispiel die der Identitären, erklärte Baumgartner im Burgenland Heute Interview mit Hannes Auer.

„Rechtsextreme schwer erkennbar“

Im Falle dieser Gruppierungen würden rechtsextreme Inhalte und Themen in die Politik und auch zu bestimmen Parteien gebracht, ein solches Thema sei beispielsweise der Bevölkerungsaustausch. Der Rechtsextremismus sei deshalb meist nicht auf den ersten Blick erkennbar und das sei vor allem für viele Jüngere ein Problem, da sie dadurch in bestimmte Kreise geraten würden, so Baumgartner.

Vor allem an vielen Demos gegen die Coronamaßnahmen waren immer wieder Mitglieder solcher Gruppen beteiligt. Laut dem Historiker seien solche Demos für diese Personen eine gute Möglichkeit gewesen, das parlamentarische System zu diskreditieren und auch dort bestimmte Themen, die an der Grenze zur Wiederbetätigung gewesen seien, einzubringen. Diese Fälle würden jetzt auch geahndet werden, erklärte der Historiker.

Vom ORF zum Dokumentationsarchiv

20 Jahre lang leitete und gestaltete der Burgenländer Gerhard Baumgartner die ungarischen TV-Programme in der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland. Neben der Arbeit für den ORF verlor Baumgartner aber nie seine wissenschaftliche Tätigkeit aus den Augen. Er wurde zu einem gefragten Historiker mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte, schrieb zahlreiche Bücher und wurde Lektor an diversen Universitäten im In- und Ausland.

Sendungshinweis „Romano Dikipe“ 12.02.2023, 13:05, ORF2

2014 übernahm Baumgartner die wissenschaftliche Leitung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes. Ende des Vorjahres ging er in Pension. Einer seiner zahlreichen Arbeitsschwerpunkte ist die Forschung über Roma und Sinti im Nationalsozialismus. Als jüngstes Werk entstand gemeinsam mit Historiker Herbert Brettl das umfassende Buch Einfach weg über die verschwundenen Roma-Siedlungen im Burgenland. Dieses Buch ist auch die Grundlage für eine neue Serie, die die Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland am Sonntag im Rahmen der Sendung Romano Dikipe startet.