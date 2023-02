Chronik

Wintersport im Burgenland: Eine Gratwanderung

Pünktlich zu Beginn der Semesterferien hat sich im Burgenland ein kleines Zeitfenster für den Wintersport aufgetan. In Wiesen (Bezirk Mattersburg) konnte man am Samstag erstmals in diesem Winter Skifahren. In Neusiedl am See haben sich viele Eisläuferinnen und Eisläufer trotz Warnung des Tourismusverbandes auf die dünne Eisdecke gewagt.