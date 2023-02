Verschwundene Romasiedlung in Stegersbach

Bei einem im Jahr 1957 erbauten Kriegerdenkmals in Stegersbach entdeckte ORF-Burgenland-Redakteur Adolf Gussak den Namen seines Ur-Ur-Großvaters Philip Gussak. Die gemeinsamen Kinder mit Resi Gussak besuchten die sogenannte „Zigeunerschule“, diese war damals die einzige Schule nur für Roma im Burgenland, entstanden, weil „Nichtroma-Eltern“ die Kinder der Roma nicht duldeten.

ORF

Vetreibung der Roma

Durch einen Erlass im Jahr 1938 des damaligen Landeshauptmanns Portschy, wurde die Schule aber aufgelöst und den Roma Kindern der Schulbesuch verboten. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die meisten Roma deportiert und ermordet. Seit vergangenem Jahr gibt es für sie einen Gedenkstein in Stegersbach. Es sei wichtig, die Geschichte entsprechend aufzuarbeiten, ganz besonders dort, wo die meisten Roma angesiedelt waren, so der Stegersbacher Bürgermeister Jürgen Dolesch.

ORF

Ungefähr 20 Roma kamen aus den Konzentrationslagern zurück und bauten die Siedlung wieder auf. Gertrude Gussak wohnt heute noch am Rande des sogenannten Roma-Grabens und erinnert sich an ihre Kindheit. Man sei mit den anderen Roma Kindern oft zusammengesessen, habe geredet und viele gemeinsame Abende verbracht, so Gertrude Gussak. Derzeit leben ungefähr 40 Roma in Stegersbach. Eine eigene Siedlung gibt es aber nicht mehr.