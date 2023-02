Warnung vor Eislaufen auf Neusiedler See

Der Neusiedler See friert jedes Jahr für wenige Tage zu, zuletzt hatte er im Jänner 2017 sogar rund vier Wochen lang dickes Eis. Für viele Menschen ist der See gerade im Winter am schönsten. Die vergangenen kalten Tage und Nächte haben dazu geführt, dass die Eistelefone rund um den See heiß gelaufen seien, bestätigte der Geschäftsführer des Tourismusverbands Nordburgenland Patrik Hierner. Er verstehe, dass viele bei herrlichem Sonnenschein auf das Eis wollten, aber man müsse davon abraten: „Die Eisdecke ist einfach nicht stark genug und es gibt offene Stellen im See.“

„Viel zu gefährlich“

Im Moment sei es viel zu gefährlich auf dem Eis zu laufen und man rate absolut davon ab, bekräftigte Hierner. Noch dazu seien die Temperaturen jetzt wieder im Steigen und am Wochenende werde sich die Situation auch eher verschärfen. In den vergangenen Tagen waren bereits Eisläufer unterwegs, etwa in Neusiedl am See, Podersdorf oder Jois. Einige von ihnen brachen auch im Eis ein.

Eis nirgendwo offiziell freigegeben

Offiziell werde das Eis nirgendwo freigegeben, auch nicht in Rust, sagte Sonja Grapa vom Tourismusbüro Rust. Der Neusiedler See sei eine Natur-Eisfläche und habe unterschiedliche Wärmegrade. Derzeit habe man maximal eine Stärke von drei Zentimetern und das Eis sei nicht tragfähig. Am Freitag wird mit Plusgraden gerechnet, am Samstag werden bis zu zehn Grad erwartet. Das heißt: Eislaufen auf dem Neusiedler See wird mit jedem Tag gefährlicher.