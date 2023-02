AK: Millionen für Mitglieder erstritten

Egal ob in den Bereichen Arbeits-, Sozial- oder Insolvenzrecht – auch im Vorjahr waren die Beratungen der AK-Experten stark gefragt, bilanzierte Präsident Gerhard Michalitsch am Donnerstag. Die Arbeit der AK wirke in einigen Bereichen schon generalpräventiv. Viele Unternehmungen wüssten, dass wenn sie nicht ordnungsgemäß bezahlten, die Arbeiterkammer an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehe, so Michalitsch.

Mehr Fälle von Lohn- und Sozialdumping

Beim Lohn- und Sozialdumping gebe es einen Anstieg, konstatierte AK-Direktor Thomas Lehner und er nannte Beispiele: So seien etwa zwei Kellnerinnen jahrelang unter dem Kollektivlohn bezahlt worden und hätten Überstunden sowie Feiertagszuschläge nicht korrekt ausbezahlt bekommen. Durch die AK-Intervention habe eine Kellnerin eine Nachzahlung von 9.730 Euro bekommen und die andere sogar von 10.960 Euro. Das sei viel Geld.

ORF

Steigende Energiepreise großes Thema

Im Bereich des AK-Konsumentenschutzes gab es im vergangenen Jahr knapp 6.000 Anfragen. Dabei ging es vor allem um Probleme mit Versicherungen, Reisen oder Internetbetrug. Die gestiegenen Energiepreise waren und sind ein großes Thema. In diesem Bereich könne man informieren und auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam machen, sagte AK-Konsumentenschützer Christian Koisser. Aber er könne leider nicht erreichen, dass es für die Kunden des Energieversorgers billiger werde.

ORF

Lohnsteuerkampagne startet wieder

Im Frühjahr startet die Arbeiterkammer mit dem ÖGB wieder die Lohnsteuerkampagne „Hold dir dein Geld“ zurück. Im Vorjahr holten sich die Menschen mit dieser Unterstützung laut Michalitsch in Summe 1,2 Millionen Euro vom Finanzamt zurück.