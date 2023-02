Jugendreferat sucht besten Song

Beim Wettbewerb gibt es zwei Kategorien. Bei „SongChallenge Classic“ können alle teilnehmen, die unter 30 sind, ihren Wohnsitz im Burgenland haben oder hier zur Schule gehen. In der zweiten Kategorie „Newcomer“ dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht älter als 18 Jahre sein. Die Musikrichtung muss im weitesten Sinne Popularmusik – also Rock, Pop, Jazz, Fusion, Funk, Hip-Hop, Metal oder Elektronische Musik – sein. Der Song darf maximal sieben Minuten lang sein.

Jury und Publikum entscheiden

Eine Fachjury wählt aus allen Einsendungen die fünf besten Songs aus. Diese werden vom 1. bis 9. April im Internet veröffentlicht. In diesem Zeitraum kann das Publikum voten, welcher Song ihm am besten gefällt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden aus Jury- und Publikumsvoting gemeinsam ermittelt.

Live-Auftritte bei „See Opening“

Die Preisverleihung findet am 28. April beim „See Opening“ in Neusiedl am See statt. Erst dort wird die genaue Platzierung der Teilnehmenden bekannt gegeben. Die insgesamt sechs Preisträgerinnen und Preisträger von „SongChallenge Classic“ und Newcomer können im Rahmen der Preisverleihung ihre Songs live auf der Bühne dem Publikum präsentieren. Die Einreichfrist für den Bewerb „SongChallenge 2023“ läuft bis 15. März.