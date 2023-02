Eberhardt bei Bahnrad-EM

Für Eberhardt ist die Europameisterschaft in Grenchen zugleich der Startschuss für die Olympia-Qualifikation. Sie wird drei Bewerbe absolvieren: Scratch, Punkterennen und den Madison-Bewerb gemeinsam mit Kathrin Schweinberger. Sie rechne sich für das Punkterennen die meisten Chancen aus, so Eberhardt.

Eberhardt: Top-Ten realistisch

Nach der EM im vergangenen Jahr in München stand ein 12ter Platz als beste Platzierung auf der Haben-Seite, heuer soll es noch besser werden. Eine Top-Fünf-Platzierung sei möglich, wenn alles perfekt laufe, ein Platz in den Top-Ten sei realistisch, so Eberhardt. Am Abend startet Eberhardt mit dem Scratch-Bewerb in die Bahnrad-EM. Am Samstag steigt das Punkterennen, am Sonntag dann abschließend der Maddison-Bewerb.