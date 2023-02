Bildung

Neues FH-Studium „Health Influencer“

Die Fachhochschule Burgenland bildet an ihrem Standort in Pinkafeld künftig „Health Influencer“ aus. Die Studierenden sollen lernen, wissenschaftliche Fakten in Form von Podcasts oder Erklärvideos aufzubereiten und Gesundheitskampagnen für Social Media zu erarbeiten.