Zwei tödliche Fußgängerunfälle im Vorjahr

Die zwei tödlichen Fußgängerunfälle passierten im Bezirk Neusiedl am See und im Bezirk Oberwart. In den Jahren 2021 und 2020 gab es im Burgenland dagegen keinen einzigen tödlichen Fußgängerunfall. In diesem Zeitraum gab es in keinem anderen Bundesland dieses positive Ergebnis.

VCÖ für Tempo 30 im Ortsgebiet

Im Ortsgebiet könne mit Verkehrsberuhigung, mit Tempo 30 statt 50, mit breiten Gehsteigen und übersichtlichen Übergängen für eine hohe Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger gesorgt werden, so der VCÖ. Außerhalb der Ortsgebiete seien Gehwege zwischen Siedlungen und dem nächsten Ortsgebiet für die Sicherheit wichtig. Bei Fußgängerampeln seien die Grünphasen häufig zu kurz, kritisierte der VCÖ.