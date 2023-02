ÖAMTC passt Angebot an Elektromobilität an

Der Wandel in der Mobilität hin zu elektrischen Antrieben, macht sich bei Autofahrerclubs deutlich bemerkbar: An manchen Standorten des ÖAMTC werden spezielle Akku-Checks für Elekrofahrräder angeboten, was besonders beim Ankauf oder Verkauf von gebrauchten E-Bikes wichtig sei, so Gerald Rottensteiner, Leiter der ÖAMTC-Stützpunkte im Nordburgenland. Auch der Bedarf für Batterie-Checks bei E-Autos und Plug-in-Hybride sei dringend vorhanden. Mit der E-Batterie-Diagnose erlangt man rasch Klarheit über deren tatsächlichen Zustand, was bei der steigenden Anzahl an gebrauchten E-Autos immer gefragter wird.

35.000 technische Überprüfungen bei ÖAMTC Nord

Darüber hinaus seien die Angebote des Autofahrerclubs von der Rechtsberatung bis zur Pannenhilfe im vergangenen Jahr gut nachgefragt worden, so Rottensteiner. Allein an den nördlichen Stützpunkten wurden knapp 35.000 technische Überprüfungen durchgeführt, darunter Pickerlüberprüfungen oder Ankaufstests.