Burgenlands Leichtathleten gut in Form

Caroline Bredlinger ist derzeit die stärkste Österreicherin auf der 800-Meter-Strecke. In das Rennen in Linz möchte sie eine neue Bestzeit laufen und das Limit für die Unter23-EM erbringen. Nach einer verhaltenen Startrunde wurde Bredlinger zum Schluss hin immer schneller und beendete das Rennen auf Platz zwei. Damit hat die 21-Jährige ihre Ziele erreicht. „Es ist jedenfalls schon alles, was ich von dieser Saison erwartet habe. Das waren meine großen Ziele und die habe ich gleich beim ersten Wettkampf erreicht. Also das ist eigentlich mehr, als ich mir erträumt habe“, so Bredlinger.

Mit der heutigen Leistung hat sie auch den österreichischen Unter-23-Rekord verbessert. Das gibt Zukunft für die Freiluftsaison. Bredlinger will ihr Hauptaugenmerk auf die U23-Europameisterschaft legen, darauf werde sie hinarbeiten, so die Sportlerin.

ORF

Strohmayer Dangl will Top-Platzierung bei U-23-EM

Niklas Strohmayer Dangl ist eigentlich ein Spezialist über die 400-Meter-Hürden. In Linz lief er die 800 Meter um seine Ausdauer zu testen und dieser Test verlief positiv. Strohmayr Dangl verlor in der Schlussphase des Rennens nur wenig und wurde am Ende Dritter, mit neuer persönlicher Bestzeit. Dass der Hürdenspezialist in der Vorbereitung und in der Halle mehrfach die 800 Meter läuft, soll dann im Sommer einen großen Vorteil bringen. „Es wartet eine U23-Europameisterschaft in Finnland auf mich. Dort strebe ich eine Top-Platzierung an und dazu werden ich dort innerhalb von drei Tagen, drei Rennen zeigen müssen und da ich im Finale auch noch die beste Leistung zeigen möchte, sind wir in der Halle auf die 800 Meter umgestiegen“, so Strohmayr Dangl.

Die Leistungen zeigen jedenfalls, dass Burgenlands Asse bereit sind für ein gutes Jahr 2023.