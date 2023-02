„KLIMAFIT“

Zweite Staffel für „Klima.fit“-Serie im ORF

Die ORF-Burgenland Serie „Klima.Fit“ geht in die zweite Runde. In der ersten Staffel sind im Vorjahr vor allem Alltagstipps zum Thema Klimaschutz vermittelt worden. Heuer soll gezeigt werden, was sich im Burgenland bereits getan hat.