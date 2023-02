Verurteilungen im Wettbetrugsprozess

Der Prozess hat im September des Vorjahres begonnen. In der Anklage ging es um 19 manipulierte Spiele, großteils in der Regionalliga Ost, eines davon auch im burgenländischen Cup. Beim letzten Verhandlungstag am Mittwoch wurde von den Anklägern die Schadenssumme auf 470.000 Euro ausgeweitet, basierend auf Ermittlungsergebnissen der vergangenen Wochen. Die Verhandlung dauerte daher bis spät in den Abend – mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Mutmaßlicher Drahtzieher noch immer untergetaucht

Der Schöffensenat sprach am Abend dann neun der zehn Angeklagten schuldig. Ein Mann wurde freigesprochen. Ein Angeklagter kam mit 4.000 Euro Geldstrafe davon. Einer der Hauptbeschuldigten, ein ehemaliger Spieler bei Draßburg und Neusiedl, wurde zu zwei Jahren Haft, acht Monate davon unbedingt, verurteilt. Ein damaliger Teamkollege bei Neusiedl kam mit einer Geldstrafe und einer bedingten Haftstrafe davon. Der mutmaßliche Drahtzieher ist nach wie vor untergetaucht. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.