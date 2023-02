Akutordinationen sind wieder geöffnet

Nach drei Jahren Pause werden die Akutambulanzen wiederbelebt. In jedem Bezirk gibt es eine Ordination: in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See), Eisenstadt, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing befinden sich die Ordinationen neben oder in den Spitälern, in Mattersburg und Jennersdorf am Stützpunkt des Roten Kreuzes.

Die Akutordinationen ergänzen grundsätzlich die Visitendienste, erklärte der Leiter der Gesundheitsabteilung des Landes, Alexander Heller beim Neustart der Ordinationen. „Wir haben in jedem Bezirk, je nach Bezirksgröße, zumindest eine Akutordination und einen Visitendienst. Und wir haben in drei Bezirken (Mattersburg, Oberpullendorf und Jennersdorf) eine Kombination aus Visitendienst und Akutordination, weil die Frequenz einfach niedriger ist“, so Heller.

Auch Telefon-Beratung über 1450

In diesen drei Bezirken ist also ein Arzt für Akutordination und Visitendienst zuständig, in den anderen vier Bezirken gibt es einen Ordinations- und einen Visitenarzt. Wichtig, so Heller: Wer nach 17.00 Uhr Beschwerden habe, soll nicht sofort in eine Akutordination fahren. Zuerst solle man die Telefonnummer 1450 wählen, dort werde man von diplomiertem Personal beraten, was am besten zu tun sei. Das gilt auch nach 22.00 Uhr, wenn auch die Akutordinationen und Visitenärzte Dienstschluss haben. Dann haben nur noch die Spitäler geöffnet.

Kein Problem Ärzte für Akutordinationen zu finden

Ärzte für die Akutordinationen zu finden, sei derzeit kein Problem, so der Präsident der Ärztekammer Burgenland, Christian Toth. „Ich glaube, dass wir es geschafft haben; ein attraktives Honorar für das Versehen des Dienstes in der Akutordination zu erreichen, wie es auch schon in der Vergangenheit war. Ich glaube, dass es den Kollegen ein Anliegen ist, die Patienten auch in der Randzeit versorgen zu können“, so Toth. Das angesprochene Honorar liege derzeit bei ca. 112 Euro pro Stunde, so der Ärztekammerpräsident.

Die Akutordinationen in Oberwart und Eisenstadt sollen nach dem Willen des Landes übrigens noch in diesem Jahr zu Erstversorgungsordinationen ausgebaut werden, die dann auch tagsüber geöffnet haben.