Nach NÖ-Wahl: FPÖ sieht sich gestärkt

Bei den Gemeinderatswahlen im Herbst, bei der Nationalratswahl 2019, und bei der Landtagswahl 2020 hat die FPÖ im Burgenland verloren. Trotzdem sieht FPÖ-Parteichef Alexander Petschnig nun – nach den blauen Zugewinnen in Niederösterreich – die FPÖ allgemein gestärkt. „Die Zeit mit Doskozil und dieser Alleinregierung ist eine verlorene Zeit. Es ist besser, heute als morgen, dass diese Zeit endet. Die FPÖ ist bereit, Verantwortung zu übernehmen“, so Petschnig.

„Der Trend spricht für uns“

Im Burgenland war die FPÖ von 2015 bis 2020 mit der SPÖ in der Regierung. Und ist seither in Opposition. Die nächste Landtagswahl ist 2025. „Der Trend spricht für uns“, so Petschnig. Ob er Spitzenkandidat wird lässt der FPÖ-Obmann offen, das werde in entsprechenden Gremien besprochen. Derzeit sieht Petschnig eine Vertrauenskrise in die Politik, das Asylthema und die Teuerungswelle als bestimmende Themen.

Tschürtz kritisiert Wärmepreisdeckel

Im Zusammenhang mit der Teuerung bekräftigte FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz seinen Standpunkt bezüglich des Wärmepreisdeckels des Landes: „Ich fordere, dass man diesen Wärmepreisdeckel zurücknimmt. Man sollte einfach nur den Strompreis senken, oder den Strom- und Gaspreis senken“, so Tschürtz.

Die FPÖ kündigte bei der Pressekonferenz auch an, den ORF Burgenland auf Objektivität durchleuchten zu lassen, durch eine Studie über die Berichterstattung.