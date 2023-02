Nach Milletich-Rückzug: Ruf nach ÖFB-Reform

Pangl ist seit fast 37 Jahren im Fußball tätig. Der Stotzinger war Bundeligavorstand und hat für die UEFA gearbeitet. Aktuell ist er Buchautor und Unternehmer. Nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich als ÖFB-Präsident sind für ihn vor allem Anti-Korruptions-Richtlinien oberstes Gebot. „Die müsste man so schnell wie möglich schaffen“, so Pangl, mit einem beratenden Experten im Boot.

„Strukturen hinterfragen“

Gerhard Milletichs Rückzug hinterlässt einen gespaltenen Verband. Im Präsidium gibt es zwei Fraktionen – mehr dazu in Feindseligkeiten und gespaltene Lager. Für Pangl sind die Strukturen zu hinterfragen. „Diese Struktur gibt es seit einiger Zeit, vielleicht sollte man grundsätzlich von einem externen Experten, von einer KPMG, wie auch immer die heißen mögen, evaluieren und analysieren, was wir haben, wo wir stehen und wo wir hin wollen“, so Pangl.

ORF

Pangl für hauptamtlichen Präsident

Milletich hat das Präsidentenamt ehrenamtlich geführt – wie alle seine Vorgänger auch. Georg Pangl tritt hingegen dafür ein, dass der ÖFB-Präsident hauptamtlich tätig ist. „Mein Ansatz wäre, wenn man dem Präsidenten eine Art Gehalt a la Bundesrat oder Nationalrat bezahlt, und er da ist wenn man ihn braucht, dann wird man wahrscheinlich gute Leute finden. Wenn jemand nicht in Pension ist oder viel Tagesfreizeit hat, ist es für jemanden, der mit beiden Beiden im Berufsleben steht, einfach nicht machbar, die diversen Repräsentations- und sonstigen Aufgaben wahrzunehmen.“

In seinem Buch hat Pangl angedeutet, selbst irgendwann gerne an der Spitze des ÖFB stehen zu wollen. Seit Milletichs Rücktritt hat er darüber aber noch nicht nachgedacht. „Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass mich die Vereine wählen, dann werde ich nächstes Jahr im März burgenländischer Verbandspräsident. Dann würde ich im ÖFB-Präsidium sitzen. Aber derzeit habe ich keinen Gedanken an die Nachfolge von Gerhard Milletich verschwendet.“ Vorerst wird ein Nachfolger von Milletich aus den Reihen der Vizepräsidenten bestimmt. Ob Georg Pangls Ideen im ÖFB Gehör finden, werden die kommenden Monate zeigen.