Nationalrat: 2. August Roma-Gedenktag

Am 2. August wird bereits auf europäischer Ebene der Holocaust-Opfer aus der Volksgruppe der Roma gedacht. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944, der sogenannten „Zigeunernacht“, wurden im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau fast 3000 Angehörige der Roma und Sinti in Auschwitz ermordet. Dieses Datum symbolisiert einen traurigen Höhepunkt des Holocausts an den Roma und Sinti.

Eine würdige Gedenkkultur an die Verbrechen im Holocaust sei wichtig, damit Derartiges nie wieder passiere, so ÖVP-Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich am Dienstag anlässlich der Debatte im Nationalrat.