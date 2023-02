Teilnehmerrekord bei Burgenland-Skiwoche

In den Semesterferien wird das Skigebiet Altenmarkt-Zauchensee wieder zu einer burgenländischen Gemeinde: Es gibt 326 Anmeldungen für die heurige Burgenland-Skiwoche, darunter sind 87 Kinder. Das sind so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie noch nie. Man freue sich sehr, dass das Angebot so viel Zuspruch finde, sagte der Vizepräsident des burgenländischen Skiverbandes, Alexander Hegedüs.

ORF

Burgenländisches Hüttendorf als neue Attraktion

Aufgrund der großen Nachfragen sind keine Anmeldungen mehr möglich. Er müsse mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen, dass die Kapazität erreicht sei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 48. Burgenland-Skiwoche dürfen sich auf ein buntes Programm freuen. Als neuer Partner ist der Burgenland Tourismus dabei. Dieser wird im Zielraum der Weltcup-Strecke ein burgenländisches Hüttendorf aufbauen – mit Schaukochen, täglichen Weinverkostungen und kulinarischen Schmankerln.