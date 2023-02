Gemüsebauern zittern vor Grüner Reiswanze

Die Grüne Reiswanze ist eigentlich im Mittelmeerraum zu Hause – durch die Klimaerwärmung kommt sie nun auch in Ostösterreich vor. 2015 wurden die ersten dieser Wanzen gesichtet. Heuer wird nach dem lange Zeit besonders milden Winter mit einer starken Ausbreitung gerechnet, sagte der Gemüsebauberater der Landwirtschaftskammer im Bezirk Neusiedl am See, Gerald Raser. Man rechne in den wärmeren Gegenden wie dem Seewinkel mit einem heuer recht starken Aufkommen. Die Populationen würden sich jetzt langsam aufbauen, aber die richtige Plage werde im Juli und August beginnen.

Anna Moyses/AGES

Die Schäden in der Landwirtschaft könnten beträchtlich ausfallen, meinte Raser. Die Hauptkulturen, die von der Grünen Reiswanze befallen werden, seien Hülsenfrüchte – also Buschbohnen, Stangenbohnen, Sojabohnen. Aber die Wanzen liebten auch Fruchtgemüse wie Paradeiser, Paprika und Melanzani.

Anna Moyses/AGES

Seltene Schlupfwespe als einziger Feind

Die befallenen Früchte werden verformt, verfärbt und teilweise ungenießbar. Die Grüne Reiswanze unterscheidet sich von der Grünen Stinkwanze nur minimal: Die Reiswanze hat weiße Punkte auf ihrem Rückenschild. Am leichtesten erkennbar sind die Schädlinge im Larvenstadium. Sie schlüpfen in großer Zahl und ähneln Marienkäfern. In diesem Stadium kann man sie am besten bekämpfen. Denn als Wanzen gibt es kaum Mittel gegen sie und außer der seltenen Schlupfwespe haben sie keine natürlichen Feinde.

Gemeinsam mit der AGES bietet die Landwirtschaftskammer nun einen Warndienst auf ihrer Homepage, wo über die Grüne Reiswanze und deren aktuelle Ausbreitung informiert wird.