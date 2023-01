Förderung soll Schulskikurse wiederbeleben

Mit einer Förderung von insgesamt 300.000 Euro soll auch Schülerinnen und Schülern aus sozial schwächeren Familien die Teilnahme an der Wintersportwoche ermöglicht werden. Das Geld wird vom Bund in Kooperation mit der Wirtschaftskammer zur Verfügung gestellt. Damit jedes Kind, das teilnehmen wolle, das auch tun könne, schließe man auch nicht aus, diese Unterstützung bei Bedarf auszuweiten, so Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler von den Grünen.

Auch andere finanzielle Hilfen von Bund und Ländern

Das sei aber nicht die einzige finanzielle Hilfe, betonte Sport-Austria-Präsident Hans Niessl. Auch viele Bundesländer und auch der Bund würden Unterstützungen gewähren. Der Skikurs sei wichtig, um Kinder zum Sport zu bringen und habe auch eine bedeutende soziale Komponente, meinte Kogler.

Neue Website hilft bei Planung der Kurse

Um den Lehrerinnen und Lehrern die Organisation der Skikurse zu erleichtern, gibt es eine Neuerung: Über die Website www.sportwochen.org kann sowohl die Winter- als auch die Sommersportwoche leicht geplant werden. Das reiche von der Quartiersuche über den Transfer, über den Skiverleih bis hin zu Skilehrern, die man möglicherweise beiziehen müsse, so Niessl. Zudem können Lehrerinnen und Lehrer die Förderungen für sozial schwache Schüler auch direkt über die Website beantragen. So soll die Winter- und Sommersportwoche wieder zu einem Fixpunkt im Schuljahr werden.