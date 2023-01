Grüne tagen zur Zukunft des Neusiedler Sees

An einer Dotierung des Neusiedler Sees mit Wasser aus ungarischen Altarmen der Donau würden sich die Geister scheiden, sagte die burgenländische Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Die Grünen hätten nun zwei Wissenschaftler eingeladen, um über das Für und Wider einer Wasserzufuhr zu beraten, so Petrik.

Gespräche mit allen Beteiligten

Man wolle sich zuerst mit den fachlichen Meinungen auseinandersetzen. „Wir wollen dazu die verschiedensten Stakeholder aus der gesamten Region einladen: Von politischer Ebene, Bürgermeister, Umwelt-Gemeinderäte und auch Beschäftigten in der Landesregierung, die auch fachlich dazu arbeiten, bis hin zu Aktivistinnen vor Ort, NGO´s und allen, die sich für dieses Thema interessieren“, so Petrik.

ORF

„Das Ende des Neusieder Sees? Ein Naturraum in der Klimakrise“ ist der Titel eines Fachbuches, das in den kommenden Wochen erscheinen soll. 20 Spezialisten beleuchten darin die Wasserstandsentwicklung des Neusiedler Sees, sagte Mitherausgeber Alois Lang vom Nationalpark Neusieder See – Seewinkel. Das Buch erscheint Mitte März. Die Fachtagung der Grünen wird am 23. Februar im Gasthof Ohr in Eisenstadt abgehalten.