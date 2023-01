Blackbirds bezwingen BBU Salzburg

Die Blackbirds konnten sich gegen den Tabellenführer der Gruppe West in der zweiten Liga nach hartem Kampf 78:70 durchsetzen. Sebastian Koch war der beste Werfer. Gecoacht wird das Team von Ex-Kapitän Manuel Jandrasits, der für den erkrankten Daniel Müllner eingesprungen ist.

„Ein Fight bis zur letzten Sekunde“

„Es war ein Fight bis zur letzten Sekunde. Wir haben das Spiel über die Defense gewonnen und haben dann in den entscheidenden Momenten auch die Würfe getroffen. Es war dann eine Teamleistung. Jeder hat seinen Beitrag geleistet“, so Jandrasits. Die Blackbirds führen weiter die Tabelle der Gruppe Ost an. Die Mattersburg Rocks feierten bei den Basket Flames in Wien einen 87:51 Auswärtssieg und bleiben auf Platz fünf.

Deutliche Auswärtsniederlage für die Dragonz

In der Superliga schlitterten die Dragonz Eisenstadt auswärts in Traiskirchen in eine deutliche 66:91 Niederlage. Schon zur Pause betrug der Rückstand satte 23 Punkte. Die Aufholjagd gelang letztlich nicht mehr. Die Dragonz bleiben Elfter und Vorletzter. Die Oberwart Gunners spielen am Montag auswärts gegen die Timberwolves aus Wien.