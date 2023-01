Klimaverträge für Schulen erarbeitet

Mit dem Projekt „Klimavertrag“ sollen Schülerinnen und Schüler animiert werden, aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft mitzuarbeiten. Kinder und Jugendliche seien gerade für die Themen Umweltschutz, Klima und Energiesparen besonders empfänglich, sagte Klimaschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Jeder kann seinen Beitrag leisten

„Ganz generell gesprochen sind junge Menschen, nicht nur, weil sie selbst viel offener für das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind, letztendlich auch diejenigen, die das auch in Zukunft weitermachen werden. Ich glaube, je jünger man ist, wenn man mit diesen Themen in Berührung kommt, desto selbstverständlicher wird das dann auch im späteren Leben“, so Eisenkopf. Teilgenommen bei dem Klimaprojekt hat auch die HAK Mattersburg. Jeder könne einen Beitrag leisten, auch wenn er noch so klein ist, sagte Belma Bekan, Schülerin der HAK Mattersburg.

ORF

Mehr Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit

„Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, Energie zu sparen. Das merkt man auch in der Schule. Hier werden oft die Lichter nicht ausgeschalten, obwohl niemand mehr im Klassenraum ist. Auch die Mobilität ist ein großes Anliegen, dass jeder Schüler auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule kommt und nicht jeden Tag mit dem Auto gefahren wird. Natürlich ist auch Wassersparen ein Thema. Oft wird auch der Wasserhahn nicht ordnungsgemäß zugedreht – das möchten wir vermeiden“, so Bekan.

In Summe haben 150 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Land an dem Projekt „Klimaverträge“ teilgenommen. Ihre Vorschläge und Expertisen für einen aktiven Klimaschutz wurden nun an die Landespolitik übermittelt.