Landesimpfzentren endgültig geschlossen

Immer mehr Menschen würden jetzt zum Hausarzt anstatt in das Impfzentrum impfen gehen. Das zeigte sich auch bei einem Lokalaugenschein in der Bezirkshauptmannschaft in Mattersburg am Samstag, eines von insgesamt sieben Impfzentren, die in den Bezirkshauptmannschaften des Landes eingerichtet waren.

ORF/Lukas Krenn

Großer Andrang zum Abschluss ausgeblieben

Auch hier ist der große Andrang am letzten Öffnungstag ausgeblieben, Ansturm gab es keine. Einige Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich aber dennoch vor Ort gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Großteil holte sich dabei bereits die vierte Coronavirusimpfung.

Letzter Tag im Impfzentrum In Mattersburg haben am Samstag noch einige Personen impfen lassen

Impftermin bei 45 Hausärzten

Rund 9.500 Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich seit August in den sieben Pop-up-Impfzentren des Landes impfen lassen. Ab sofort kann man sich nur noch mit Termin bei einem von 45 Hausärztinnen und Hausärzten gegen das Coronavirus impfen lassen. Termine können über das System des Landes gebucht werden.