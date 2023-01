Begehrte Auszeichnung für Hotel Larimar

Am 1. Juni 2007 wurde das Larimar in Stegersbach eröffnet. Insgesamt verfügt das Hotel über 111 Suiten und Zimmer. Der Wellnessbereich ist mehr als 6.000 Quadratmeter groß. Schwerpunkte sind – neben Wellness – Heilfasten, Ayurvedabehandlungen, Akupunktur und Urlaub mit Hund. Hausherr Johann Haberl sagte zur erneuten Auszeichnung für sein Hotel:

„Wir bekommen diese Auszeichnung eigentlich seit zehn Jahren. Seit fünf Jahren haben wir den Gold Award. Das ist natürlich ganz toll. Es ist das schönste für einen Unternehmer, wenn die Gäste einen so loben“, so Haberl. Man wolle sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, auch heuer habe man einiges vor, so Haberl. So soll etwa der Restaurantbereich ausgebaut werden.

Hotel Larimar

Das Hotel Larimar in Stegersbach (Bezirk Güssing) beschäftigt derzeit 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt neun Lehrlinge in den Bereichen Restaurant, Küche und Hotel- und Gastgewerbeassistenz. Großer Wert werde auf regionale Lebensmittel gelegt – das Brot stamme etwa aus Jennersdorf, das Schweinefleisch aus Oberschützen, Obst aus Kukmirn, Nudeln aus Ollersdorf und frischer Fisch aus Eltendorf.